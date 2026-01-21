Szymanski Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe'de transfer süreci devam ediyor. Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin ardından Sebastian Szymanski ile de yollar ayrılıyor. İşte Polanyalı oyuncunun ayrılışından eld edilecek ücret...

RENNES YOLCUSU

Fransız basını, Fenerbahçe ile Rennes'in Polonyalı futbolcunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.