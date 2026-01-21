  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'den ayrılı sürecinde olan Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 2023/24 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Polonyalı futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte transfer süreciyle ilgili detaylar...

FOTOMAÇ

Fenerbahçe'de transfer süreci devam ediyor. Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin ardından Sebastian Szymanski ile de yollar ayrılıyor. İşte Polanyalı oyuncunun ayrılışından eld edilecek ücret...

RENNES YOLCUSU

Fransız basını, Fenerbahçe ile Rennes'in Polonyalı futbolcunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

