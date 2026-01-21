UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Atletico Madrid maçı! Saat kaçta, hangi kanalda?

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 7. haftasında Galatasaray evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. İşte karşılaşmanın saati ve kanalı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ev sahipliği yapacak.

Heyecan dolu müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tungoyi üstlenecek.

Dev maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa görev alacak. Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat 20.45'te başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Simeone, Baena, Alvarez, Sörloth.

