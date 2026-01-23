Bucaspor 1928 sahasında galibiyet peşinde!

Bucaspor 1928 sahasında galibiyet peşinde!

Bucaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en son deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 kaybedip düşme hattından kurtulamamıştı. 24 Ocak'ta evinde oynayacağı karşılaşmanın detayları ise şu şekilde...

Bucaspor 1928 sahasında galibiyet peşinde!

Bucaspor 1928, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 kaybedip düşme hattından kurtulamadı.

24 Ocak Cumartesi günü evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek olan Bucaspor 1928, düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Yeni Buca Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. 12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir durum düşünmüyoruz. Artık bizim açımızdan her maç final niteliği taşıyor" diye konuştu.

