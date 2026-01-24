Abraham gitti, Yasin geliyor

BEŞİKTAŞ'TA Tammy Abraham'ın siyah-beyazlı ekipteki kariyeri kısa sürdü. Siyah-beyazlıların golcüsü önceki gün F.Bahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Aston Villa'nın yolunu tuttu. İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelerde Yasin Özcan artı 21 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Abraham dün takım arkadaşlarıyla vedalaşırken İngiltere'nin yolunu tuttu. Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Abraham 13 gol attı, 6 asist yaptı. 19 yaşındaki Yasin ise temmuz ayından Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yasin, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (2. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.