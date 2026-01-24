Bodrum’da Eşer umutlu

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Ligde 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama önemli olan buradan çıkmak ve çıkacağız. Çorum FK'ya giden eski oyuncumuz Fredy'in bize çok büyük katkıları oldu. Gitmesine üzüldüm ama futbolda ayrılıklar oluyor" dedi. Talihsiz bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Eşer, "Sivas maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kalecimiz Diago Sousa'nın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu, bu hafta oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bodrum FK ayağı kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia. Bu maçtan dersleri çıkartıp ayağı kalkma zamanı olarak düşünüyoruz" diye konuştu.