Göztepe sakin kalmalı

Kadıköy'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, sarı-kırmızılı ekip adına sezonun en zorlu deplasmanlarından biri olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe'ye karşı alınacak olası bir puan ya da puanlar, Göztepe'nin ligdeki konumu ve özgüveni açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Chobani Stadyumu'nda oluşan baskılı atmosfer, bu karşılaşmayı hem fiziksel hem de mental anlamda daha da zor bir hale getiriyor. Göztepe, geçtiğimiz hafta Ç.Rize maçında özellikle ilk yarıda beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, orta sahada oyunu rakip sahaya yıkmakta zorlandı. Bazı oyuncuların bireysel performanslarının düşük olması da dikkat çekerken, buna rağmen maçtan galibiyetle ayrılmaları son derece değerliydi.

DERDİ SAVUNMA HATTI

Kadıköy'deki mücadele öncesinde ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un en büyük derdi savunma hattındaki eksikler olacak. Cezalı olan Bokele ve Heliton'un forma giyemeyecek olması, savunma kurgusunu doğrudan etkileyecek. Bu noktada Göztepe'nin en önemli silahı, sezon boyunca zaman zaman başarıyla uyguladığı disiplinli ve kompakt savunma anlayışı olacak. Alanı daraltan, rakibin pas trafiğini bozmayı hedefleyen bu

oyun planı, Fenerbahçe'nin hücum gücünü sınırlamak adına kritik rol oynayabilir. Tabii bunları yaparken sakin kalmalı. Çünkü puanın anahtarı oyun planını panik yapmadan uygulamaktan geçiyor.

ADAM ADAMA SAVUNMA

Özellikle AndersonTalisca ve Marco Asensio gibi bireysel yetenekleri yüksek, yaratıcı oyunculara karşı adam adama yakın savunma uygulanması, sarı-lacivertli ekibin hücum organizasyonlarını sekteye uğratabilir. Bu oyunculara verilecek her ekstra boşluk, maçın kaderini değiştirebilecek potansiyele sahip. Hücumda ise Göztepe'nin en büyük beklentisi Juan ve Janderson ikilisinden gelecek katkı olacak. Hızları ve bire birde etkili oyunlarıyla öne çıkan bu iki isim, Fenerbahçe savunmasının zaman zaman ağır kalan yapısını zorlayabilir. Özellikle geçiş oyunlarında doğru zamanda yapılacak koşular ve isabetli paslar, Göztepe'ye net gol fırsatları yaratabilir. Bunun için orta sahanın savunma-hücum dengesini doğru kurması ve top kayıplarının minimumda tutulması şart. Sonuç olarak Göztepe, doğru oyun planı, yüksek mücadele gücü ve konsantrasyonla Kadıköy'den istediği sonuçla dönebilir.