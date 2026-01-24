G.saray’da Lang şov

GALATASARAY'IN Napoli'den renklerine bağladığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Önceki gece geç saatlerinde İstanbul'a gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşılarken, yıldız isim G.Saray'ı tercih etmesindeki sebebi de açıkladı. Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı. Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı. Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı. Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti. Lang dışında sarı-kırmızılılar, Club Brugge'den Raphael Onyedika'nın da fiyatını sordu. Belçika ekibi, Onyedika'nın bonservisini 12 milyon Euro olarak belirledi. Nijeryalı 6 numara için teknik direktör Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor.