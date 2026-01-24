Şebnem Bursalı’dan KSK’ye ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giderek Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. KSK Başkanı Aygün Cicibaş, eski başkanlardan Azat Yeşil ve yöneticilerin ağırladığı Bursalı, kulübün kısa süre önce başlattığı 'Hikayene sahip çık' kampanyası hakkında bilgi aldı. AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı, bu kampanyaya destek olacağını belirtirken kulüp ise yaptığı açıklamada "İzmir Milletvekilimiz Sn. Şebnem Bursalı, kulübümüzü Çiğli Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kulübümüzün yürüttüğü SMS kampanyasına verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Kulübümüze gösterdikleri ilgi ve dayanışma, camiamız için büyük değer taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Bursalı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 35.5 numaralı forma da hediye edildi.