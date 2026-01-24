Trabzonspor hata yapmadı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti: 2-1. Ligin ikinci yarısına deplasmandaki Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, bu sonuçla ikide iki yapmasını bildi. 3. dakikada ceza çizgisi üzerinden Olaigbe'nin vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi. 51'de Oulai'nin ara pasında topla buluşan Onuachu rakibinden sıyrılıp harika bir gol attı: 1-0. 61'de ani gelişen atakta İrfan Can'ın derinlemesine pasında çaprazdan içeri sokulan Diabate skora denge getirdi: 1-1. 84'te Nwakaeme'nin pasında topu iyi kontrol eden Zubkov'un harika vuruşunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-1. 90'da itirazdan sarı kart gören Kerem, sarı kart gördükten sonra itirazlara devam edince ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Müsabaka 2-1 sona erdi.