Beşiktaş’tan karavana

Ara transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş savunma transferine ağırlık verirken bir karavana daha attı. Kartal, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun transferi konusunda yürütülen görüşmeleri sonlandırdı. İngiliz kulübünün transfer sürecinde sürekli değişkenlik gösteren talepleri nedeniyle siyah-beyazlı yönetim masadan kalkma kararı aldı. Emmanuel Agbadou transferinde pazarlıklar 10 milyon Euro seviyesinden başladı. Beşiktaş, sırasıyla 10, 10+2, 12, 12+2, 14, 14+1, 15, 15+1, 16 ve son olarak 16+1 milyon Euro'ya kadar çıktı. 16+1 milyon Euro'ya anlaşma sağlanmışken Wolverhampton, yaklaşık 1 milyon Euro'luk FIFA Dayanışma Katkı Payı'nın da Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi.

İKİ KULÜP DE GERİ ÇEKİLDİ

Siyah-beyazlı yönetim ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine iki kulüp de yarın akşama kadar süre isteyerek görüşmeleri askıya aldı. Siyah-beyazlıların, Emmanuel Agbadou transferinin iptal edilmesinin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Wolverhampton forması altında bu sezon 16 karşılaşmada süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki asistle de skora katkı sağladı.

YENİ ADAY KEHRER

GABRİEL Paulista'yla yollarını ayıran ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde masadan kalkan Beşiktaş, savunmanın merkezine yapacağı takviye için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki son isim Monaco'dan Thilo Kehrer. Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Monaco'ya 12 milyon Euro bonservis + 3 milyon Euro bonus içeren toplam 15 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu. Ancak, Fransız kulübünün Kehrer için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaş'ta ara dönemde Demir Ege Tıknaz Braga'ya, Rafa Silva Benfica'ya transfer olurken yönetim İngiliz ekibi Aston Villa ile de Tammy Abraham'ın satışı konusunda anlaşma sağladı. Üç oyuncunun ayrılmasına karşılık, yönetimin takviye yapamaması taraftarların tepkisini çekti. Yönetimin kontak kurduğu Luis Enrique için Inter, Beşiktaş'ı reddetti. Mario Streoykens için Anderlecht ile anlaşma sağlandı ve bu kez oyuncu İstanbul'a gelmeyi reddetti. Wolverhampton'dan Agbadou'nun transferi için pazarlık masasından kalkıldı.