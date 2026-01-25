Bodrum-Ada hattı

BİRİNCİ Lig'de zirveye yeniden aday olmak isteyen Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, orta sahasını güçlendirmek amacıyla Chelsea U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki İngiliz ön libero Sam Rak-Sakyi'yi gündemine aldı. Chelsea altyapısında yetişen ve İngiltere ile Gana vatandaşlığı bulunan genç futbolcu için girişimlerini hızlandıran Bodrum FK kurmaylarının, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu için İngiliz kulübüyle resmi temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin, orta sahada Fredy'nin ayrılığı sonrası oluşan boşluğu genç, dinamik ve potansiyelli bir isimle doldurmayı hedeflediği ifade edildi.

FİZİK GÜCÜ ÇOK YÜKSEK

BU sezon Chelsea U21 formasıyla 12 karşılaşmada görev alan genç orta saha Sam Rak-Sakyi; fizik gücü, savunmaya yaptığı katkı ve oyun kurulumundaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor. Tek heyetin olumlu rapor verdiği oyuncunun, adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması halinde Bodrum FK'nın orta saha kurgusunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, yeşil-beyazlı camia süreci çok yakından takip ediyor. Öte yandan yeşil-beyazlı takımını kurmayları teknik direktör Burhan Eşer'in raporu doğrultusunda diğer transfer görüşlerini de aralıksız sürdürüyor