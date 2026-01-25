Göztepe potada sonunu getiremedi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde Göztepe, deplasmanda OGM Ormanspor'a son nefeste mağlup oldu: 91-90. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ilk dörde girme şansını da kaçırdı. Maça iyi başlayan ev sahibi ilk periyotu 25-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan sarı-kırmızılılar, devreyi 49-48 önde kapattı. Üçüncü periyotta Ormanspor daha etkiliydi ve son bölüme 67-66 önde girdi. Dördüncü çeyreğe Göztepe iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, bir ara aradaki farkı çift hanelere kadar çıkarmayı başardı. Ancak kalan dakikalarda daha az hata yapan Ormanspor maçı 91-90 kazandı.