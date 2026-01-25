Youssef En Nesyri Çizme yolunda

FENERBAHÇE, ara dönemde kadroda düşünmediği Youssef En- Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda son aşamaya geldi. Transferin, kulüpler arasında yapılan sözlü anlaşma çerçevesinde tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Taraflar, oyuncunun transfer koşullarını netleştirerek resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ve ilk tercihi Arap yarımadası olan Faslı golcünün de İtalya'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

ARADA SEKİZ OYUNCU GİTTİ

Sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri ile yolları ayırarak hücum hattına kaliteli bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Faslı oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde ara dönemde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 9'a çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, daha önce Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Becao ve Bartuğ Elmaz ayrılmıştı.

BATAGOV BOMBASI

FENERBAHÇE, dış transferde sürpriz bir isim için devreye girdi. Galatasaray'ın Christ Inao Oulai için kapısına dayandığı Trabzonspor'un sol stoperi Arseny Batagov için sarı-lacivertliler aportta bekliyor. Avrupa devlerinin radarında olan Jayden Oosterwolde için masadaki teklifleri inceleyen Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı B planını hazırladı. Oosterwolde için 20 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda, bu kaynak Trabzonspor forması giyen Ukraynalı Arseniy Batagov transferinde kullanacak.