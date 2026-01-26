Altekma gurbette Halkbank’a mağlup

Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Altekma yine gurbette karşı karşıya geldiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, ilk seti 25-23 kaybetti: 1-0. İkinci sette de istediği oyunu parkeye yansıtmakta zorlanan Altekma, 25-20 ile farkın ikiye çıkmasına engel olamadı: 2-0. Üçüncü çeyrekte de rakibine karşılık veremeyen İzmir ekibi, seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-0 kaybetti. Bu sonuçla Altekma, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Altekma'da Lawani'nin 15, Cafer Kirkit'in ise 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.