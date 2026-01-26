Bal-Kes, KSK’yi yıktı

Üçüncü Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren iki Ege ekibinin mücadelesinde Balıkesirspor sahasında Karşıyaka'yı yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı: 2-1. Karşılaşmaya ev sahibi Bal- Kes oldukça etkili başladı. Henüz 5. dakikada gelişen Balıkesir atağında Sedat Yiğit attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Erken yediği golün etkisini üzerinden atan Kaf-Kaf, Bal-Kes kalesine beraberlik için saldırdı. Yeşil-kırmızılılar, Hüseyin Gündüz ve Selim Demirci ile yakaladığı pozisyonlarda Balıkesir kalecisi Talha Demirkol'a takıldı. Devre Bal-Kes'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI

İkinci yarıda da Balıkesirspor'un üstünlüğü devam etti. Kırmızı- beyazlılar, 54. dakikada Ali Topçu'nun golüyle 2-0'lık skoru yakaladı. 69'da Doğanay Avcı attığı golle Karşıyaka'yı umutlandırdı: 2-1. Ancak geride kalan dakikalarda KSK'nin gol çabaları sonuç vermedi. Ve derbi mücadelesinden Balıkesir 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.