Manisa tam gaz

Trendyol 1. Liginde Manisa
FK evinde İstanbulspor
'u 1-0 yendi. 35. dakikada Manisa FK atağında Adekanye ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Yusuf Talum meşin yuvarlağı İstanbulspor ağlarına gönderdi: 1-0. 39. dakikada Duran'ın ortasında kaleci Vedat topu kontrol ettikten sonra elinden kaçırdı, boşta kalan topu alan Loshaj'ın ortasında Emir Kaan, topu ağlara gönderdi. 41. dakikada VAR görüntülerini izleyen Hakem Alparslan Şen, gol öncesinde kaleci Vedat'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. 48. dakikada Yunus'un ortasında penaltı noktası üzerindeki topa Emin vurdu. Herelle'ye çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını işaret etti. 49. dakikada topun başına geçen Emin'in sağ köşeye vuruşunda top kaleci Vedat'tan döndü. Seken topa bir kez daha vuran Emin'in şutunda top Vedat'ın müdahalesiyle bir kez daha havalandı. Karambol içerisine Mustafa'nın kafa vuruşunda topa filelerle buluştu. 50. dakikada VAR görüntülerini izleyen hakem faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Manisa ekibi karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.