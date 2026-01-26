Petkimspor’un tadı tuzu yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi ilk çeyreği 12-11 önde tamamlamayı bildi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Aliağa temsilcisi, rakip Fenerbahçe'ye fırsat vermedi ve soyunma odasına 30-30'luk eşitlikle gidildi.

MÜCADELESİ YETERLİ OLMADI

Üçüncü periyotta düşüşe geçen Aliağa Petkimspor, sarı-lacivertlilerin 49-51'lik üstünlüğüne engel olamadı. Son çeyrekte de rakibiyle başa baş bir oyun ve mücadele sergileyen İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 70-78 geride tamamladı. Bu sonuçla üst üste beşinci mağlubiyetini alan Aliağa Petkimspor ateş hattından uzaklaşamadı ve haftayı 14. basamakta tamamladı. Aliağa ekibinde Jaylon Brown 11 sayı kaydederken, David Efianayi ve Martynas Sajus 10'ar sayı kaydetti.