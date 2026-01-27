Aydınlı sporcular madalyalarla döndü

İstanbul'da düzenlenen U-20 Salon Türkiye
Şampiyonası'nda Aydın
'ı temsil eden sporcular başarılarıyla dikkat çekti. 60 metre engelli branşında yarışan sporcu Koray Uygun, 7,84'lük derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. U-20 kategorisinde 7,78 olan Türkiye rekoruna oldukça yaklaşan Uygun, dikkat çekti. Aynı şampiyonada 60 metre engelli branşında Öykü Ceylin Tekdal, 8,75'lik ilk derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonada yer alan bir diğer sporcu Sude Naz Bayar ise 60 metre yarışında 7,70'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bayar 200 metrede de 25,31'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı.