Basatemür’den özür ve söz geldi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka, ligin ikinci yarısına çok kötü başladı. Deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan yeşil-kırmızılılar, Balıkesirspor'a da deplasmanda 2-1 kaybederek zirvenin 10 puan gerisine düştü. İlk 5'in Play-Off oynayacağı ligde 37 puanlı Karşıyaka'yı 35 puana ulaşan 5'inci Balıkesirspor ve 34 puanlı 6'ncı basamaktaki Uşakspor takip ediyor. Mağlubiyet sonrası İzmir temsilcisinin teknik direktörü Burhanettin Basatemür ve futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

'İLK KEZ KÖTÜ OYNADIK'

İlk kez kötü oynadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takımımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk defa yenilgiyi hak ettik ve mağlup olduk. Sezon başından beri hiç böyle bir oyun oynamadık. İlk defa kötü oynadık. Ama nasıl düzeleceğini de haftaya göreceksiniz. Biz bu oyuncularla düzelteceğiz. Biraz sabredin, bir tane kötü oynasınlar. Haftaya hep beraber başlangıç yapacağız." diye konuştu. Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.