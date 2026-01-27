Bodrum kendine geldi

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi. Yeşil-beyazlılar 44. dakikada öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta yaklaşık 35 metreden kaleyi yoklayan Adem'in şutunda Szumski topu çeldi. Seken topu kontrol edip kale sahasına çeviren Ali Aytemur'un ortasında İsmail Tarım meşin yuvarlağa dokundu ve takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Bodrum'un üstünlüğüyle tamamlandı.
DIMITROV SKORU BELİRLEDİ
69. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Ege'den seken topu önüne alan Dimitrov, yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Ege temsilcisi 2-0'lık skorla galibiyete uzanarak kötü gidişi sonlandırdı. Bodrum FK puanını 33'e yükselterek haftayı 6. basamakta tamamladı.