Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Manchester City karşısındaki muhtemel 11’i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İşte Manchester City - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen