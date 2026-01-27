Özgener’e büyük onur

İzmir iş dünyası ile Türk sporunun kesiştiği önemli bir atama kamuoyuna duyuruldu. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Atama, İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamayla ilan edilirken, spor camiasında da geniş yankı buldu. Uzun yıllara yayılan spor yöneticiliği geçmişiyle tanınan Özgener'in yeni görevi, olimpik hareketin Türkiye'deki kurumsal kapasitesine katkı beklentisini güçlendirdi. Yüz yılı aşkın geçmişe sahip Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, tamamı gönüllülerden oluşan, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan özerk bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

KRİTİK BİR ROL ÜSTLENECEK

Türk sporunun köklü kurumları arasında yer alan TMOK, Olimpik Hareket'in Türkiye'deki temsilcisi konumunda bulunuyor. Tüzüğü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Olimpik Antlaşması'yla uyumlu şekilde hazırlanmış durumda. Bu yapı, ulusal federasyonlar ile uluslararası olimpik kurumlar arasında köprü görevi görüyor. TMOK, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları'ndan Gençlik Olimpiyatları'na, Avrupa Oyunları'ndan Akdeniz Oyunları'na kadar IOC patronajındaki organizasyonlara Türk sporcularının katılımını organize eden tek yetkili kurum olarak görev yapıyor. Aynı zamanda olimpik adaylık süreçlerinde Türkiye adına resmi muhatap olan komite, sporcuların etik, eğitim ve sürdürülebilir başarı hedeflerine yönelik programlar yürütüyor. Bu çerçevede, yönetim kuruluna katılan her yeni isim, olimpik hedeflerin planlanması ve uygulanmasında kritik bir rol üstleniyor.