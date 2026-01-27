Sinan Kanlı’dan yaylım ateşi

Puan silme ve küme düşme cezalarının gölgesinde ayakta durmaya çalışan 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 2026 yılındaki ilk galibiyeti Denizli İdmanyurdu Gürellerspor karşısında 1-0'lık galibiyetle aldı. Rakibini, 20 yaşındaki genç yeteneği Ünal Alihan Kavlak'ın 30 metreden attığı golle deviren siyah-beyazlılar, düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. İzmir ekibinde alınan 3 puanın yanında başkan Sinan Kanlı'nın maç sonu açıklamaları gündem yarattı. Kanlı, sosyal medya hesabından yayınladığı metinde, Denizli İdmanyurdu'na ateş püskürdü.

ÜNAL'DAN PAIXAO'YA SELAM

"Ligin ilk yarısındaki müsabakada, rakip takımın taraftarlarının Büyük Altay için yaptığı "Altay kümeye" tezahüratları gururumuza fazlasıyla dokunmuştu" diyen Başkan Kanlı, "Takımımız o günü unutmadı ve haddini aşan o küçük takımın taraftarlarına, taraftarımızla birlikte, haddini bildirdi. Unutmayın; Büyük Altay'la rakip olmak, aynı sahaya çıkabilmek sizlerin kariyer zirvesidir! Büyük Altay bugün adı gibi büyük oynadı. Başta sahadaki evlatlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan daha önce attığı gollerin ardından kollarını açarak Altay'ın usta golcüsü Murat Uluç'un sevincini tekrarlayan Ünal Alihan, bu kez elini çenesine götürerek siyah-beyazlıların unutulmaz golcülerinden Marco Paixao'nun sevincini sergiledi. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran genç golcü, ilk kez ayağıyla gol atmayı başardı. İzmir temsilcisi, Ünal'ın gol attığı müsabakalarda Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0, Denizli İdmanyurdu'nu ise 1-0 yenerek 12 puan topladı.