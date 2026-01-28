Ayvalıkgücü uzun atladı

Üçüncü Lig 4. Grup'ta Ege derbisinde deplasmanda Uşakspor'u yenerek 7'de 7 yapan Ayvalıkgücü bu süreçte büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile Play-Off'un dışında kalan Ege ekibi son 7 haftada adeta uzun atladı. Üst üste 7 maçını kazanan Ayvalıkgücü, 8. basamaktan 3. sıraya yükselerek Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olmayı başardı.

5 BASAMAK YÜKSELDİ

11. haftada aldığı Kütahya yenilgisiyle 16 puanda kalan Ege temsilcisi, son 7 maçta 37 puana ulaşmayı başardı. Ayvalık sonraki iki maçını da sahasında oynamanın avantajına da sahip oldu. Bu hafta düşme potasındaki Afyon'u konuk edecek olan Ayvalıkgücü, sonraki hafta ise yine evinde Play-Off iddiasındaki Denizli İdmanyurdu Güreler ile karşılaşacak. Geçen sezon 2. Lig biletini finalde kaybeden Ayvalıkgücü bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.