Karşıyaka potada ağır yaralı

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Merkezefendi Basket'e 83-81 yenilen Karşıyaka, 13'üncü mağlubiyetini alarak düşme hattından kurtulamadı. Evinde 2'de 2 yapmasına rağmen dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini alan KSK, son maçlarda olduğu gibi yine bir rakibine az farkla mağlup oldu.

Kaf-Kaf son 4 mağlubiyetinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71, Erok'a 97-94 (D), Bursa'ya 86-84 (D), Merkezefendi'ye ise 83-81 yenilerek maçın sonunu getirememe alışkanlığını sürdürdü. Merkezefendi karşısında 20 sayı geriye düşmesine rağmen son bölümde öne geçmeyi başaran Karşıyaka, son anlardaki hatalar nedeniyle sahadan boynu bükük ayrıldı. Başantrenör Candost Volkan, "Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak kritik anları daha dikkatli oynamak zorundayız. Yolun sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.