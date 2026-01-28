Manisa BBSK’nın milli sevinçleri

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporun her branşında olduğu gibi hentbolda da meyvelerini toplamaya devam ediyor. Kulübün hentbol altyapısında yetişen dört yetenekli sporcu, U-14 Milli Takım kampına davet edilerek ilk antrenmanlarına çıktı. Kulübün altyapısından yetişen başarılı sporcular Defne Dayı, Zeynep Kalkan, Ayşe Deniz Mutlu ve Berna Bilek, sergiledikleri performansla Milli Takım antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. U-14 Milli Takım kampına davet edilen Manisalı sporcular, kampın ilk gününde ay-yıldızlı formayı giyerek ilk antrenmanlarına çıkarken, bu başarı kulüp camiasında da büyük sevinç yarattı. Manisa BBSK Asbaşkanı ve Hentbol Şube Sorumlusu Eray Durukan, altyapıya verilen önemin bu tür başarılarla taçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, sporcuların gelişiminde emeği geçen teknik ekibi tebrik etti.