Yeşilayspor’dan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı

İzmir ekibi, Ankara’daki U10, U12 ve U14 Kılıç Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle büyük alkış aldı.

İzmir Yeşilay Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Ankara'da düzenlenen U10, U12 ve U14 Kılıç Türkiye Şampiyonası'na katılan Yeşilaylı sporculardan başarılı dereceler geldi. U14 Erkek Kılıç kategorisinde Osman İbrahim Erdöl Türkiye 3.'sü, U12 Erkek Kılıç kategorisinde Demir Çırpan Türkiye 3.'sü ve U10 Erkek Kılıç kategorisinde ise Mehmet Yaman Erarslan Türkiye 2.'si oldu. İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, "Yeşilay olarak temel hedefimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutarak sağlıklı, disiplinli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Eskrim branşında elde edilen bu dereceler, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir" dedi.

