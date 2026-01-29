Aliağa çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Aliağa FK, taraftarı önünde konuk ettiği direkt rakibi Mardin 1969'u 2-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 40'a yükseltti ve averajla rakibinin üst basamağına yerleşti. İzmir temsilcisinde 44. dakikada sağdan Burak Süleyman'ın yerden ortasında Tahir Babaoğlu şık bir topuk vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmada ilk yarı İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MERTCAN SKORU BELİRLEDİ

56. dakikada İzmir temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Harun Kavaklıdere'nin ortasında meşin yuvarlağı arka direkte iyi takip eden Mertcan Açıkgöz topu filelere gönderdi: 2-0. 67. dakikada savunma arkasına hareketlenen Mertcan'dan önce kaleci Ömer meşin yuvarlağı tehlike büyümeden uzaklaştırdı. 80. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Harun Kavaklıdere'nin orta şut karışımı vuruşu üst direkten oyun alanının dışına gitti. 83. dakikada oyuna sonradan dahil olan Malik Karaahmet'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. İzmir temsilcisi kalan dakikalarda yakaladığı net fırsatları değerlendiremese de sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÇETİN'DEN KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Polat Çetin, geçen hafta Fethiyespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı Mardin 1969 maçında Ahmet İlhan Özek, Malik Karaahmet ve Necati Özdemir'in yerlerine Mertcan Açıkgöz, Tahir Babaoğlu ve Sergen Piçinciol'a görev verdi.