Altekma evinde tur atladı

CEV Challenge Kupası son 16 Turu'nda Altekma
, evinde Portekiz ekibi Benfica'yı altın set sonucu mağlup ederek çeyrek finale çıktı: 3-2. İlk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, rövanş maçını 3-2 kazanınca seri uzadı. Altın seti de kazanmayı başaran İzmir
ekibi tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa'da çeyrek finale çıktı. Maça konuk ekip etkili başladı ve 25-19 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Altekma 25-19 ile durumu 1-1 yaptı. İyi oyununu sürdüren İzmir ekibi üçüncü seti de 25-20 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Benfica 25-22 alarak skoru eşitledi: 2-2. Altekma karar setini 15-11 alarak durumu 3-2 yaptı. Altın sette de rakibine üstünlük kuran İzmir ekibi 15-13 ile tur atlayan taraf oldu.