Eski başkan Azat Yeşil, Karşıyaka'nın mevcut durumunu değerlendirdi: Başkan yalnız bırakıldı!

Yeşil, "Camianın tüm kesimlerinden destek gerekiyor. Kümede kalma hedefi bekleniyorsa herkesin bu başarının gelmesi için katkıda bulunması lazım. Başkan Cicibaş, bu katkıyı ve ilgiyi az gördüğü için istemeyerek de olsa istifa etmek zorunda kaldı. Ardından yönetim toplantısında daha aklı selim düşününce devam etme konusunda karar kıldı. Bizim desteğimiz her zaman devam edecek. Ancak 4-5 kişinin taşın altına elini koymasıyla bu iş yürümez. Futbolda hedefimizi revize edip Play-Off'tan şampiyon olup, basketbolda kümede tutunmak istiyorsak birlik olmak şart" ifadelerini kullandı.

100 DESTEK SMS'İ ATILDI

Geçtiğimiz hafta kulübe destek olunması için başlatılan SMS kampanyasında beklenen ilgiyi göremediklerinin altını çizen Azat Yeşil, "Maça gelen 5 bin kişi bir kısa mesaj atsa istenilen transferleri yapacak bütçe oluşur. Kulübümüzü seven, tutkun insanların bu sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Sadece sözle kulübe bağlılığı beyan etmek çok sade kalıyor. Şu zamana kadar sadece 100 SMS atılmış. Bu kampanyanın gidişatı şu ana kadar hayal kırıklığı şeklinde geçiyor" diye konuştu.

STAT BAKIMDA

Camianın özlemle beklediği Yalı'ya yapılacak yeni statla ilgili gelişmeleri aktaran eski başkan Azat Yeşil, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim halindeyiz. Şu an zeminle ilgili son çalışmalar yapılıyor. Bu hafta belediye ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında protokol yapılacak. Önümüzdeki hafta proje mühendisi ile proje yapım sözleşmesi imzalanır diye umuyorum. Önümüzdeki 3 ay içerisinde proje ruhsatı, ihaleye hazır aşamaya gelir. Stadın yapılması, KSK'nin geleceği için olmazsa olmazdır" diye konuştu.