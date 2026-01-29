FCSB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? FCSB - Fenerbahçe karşılaşması saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk oluyor. Avrupa arenasında şu ana kadar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu kritik mücadelede kazanarak puan tablosunda ilk 16 içerisinde yer almak istiyor. FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

İLK 16 İÇİN AVANTAJ ŞANSI

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanırken, temsilcimiz Fenerbahçe zorlu bir deplasman sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Romanya'nın güçlü ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya gelerek kritik bir mücadeleye imza atacak. Avrupa Ligi'nde ilk 16 içinde yer almayı ve play-off turuna seri başı olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bu önemli karşılaşmada sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile bu akşam (29 Ocak) deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele saat 23.00'da canlı olarak TRT 1'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.