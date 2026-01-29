Kara Kartal’a Lukaku önerisi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya 21 milyon Euro karşılığında transfer olması sonrası golcü arayışı hareketlenirken Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Tecrübeli yıldızın ayrıca Fenerbahçe'ye de teklif edildiği ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun onay vermediği öğrenildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca bir maçta forma giyebilen deneyimli golcü, sakatlığını atlatmasının ardından sahalara Juventus maçıyla geri döndü. Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Lukaku, 2024 yılında Napoli'ye transfer olurken, Victor Osimhen'in ayrılışının ardından takımın ana santrforu olmuştu. Beşiktaş'ın bu transferle ilgili düşündüğü ve nihai kararını birkaç gün içerisinde vereceği gelen haberler arasında.