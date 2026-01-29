Petkimspor’dan TBF’ye ziyaret

Aliağa Petkimspor Kulübü Başkanı Elchin Ibadov, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Türkoğlu ve Ibadov, İzmir
'de basketbola dair projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Hidayet Türkoğlu, Elchin Ibadov'a Osmanlı motifleriyle bezenmiş porselen tabak hediye ederken, Ibadov'da Türkoğlu'na ham petrolden el işçiliğiyle çizilmiş İzmir Saat Kulesi hediye etti. Öte yandan Petkim, FIBA Europe Cup C Grubu'nda bir üst tura çıkan İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçında ise galibiyet yüzü göremedi.