Trabzonspor’a olumsuz yanıt

Trabzonspor
, Reims Kulübü'nde forma giyen Japon sol kanat oyuncusu Keito Nakamura için devreye girerken Fransız kulübünden olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Ligue 2'de zirve mücadelesi veren ve yeniden Ligue 1'e çıkmak isteyen ekip Japon futbolcuyu devre arasında bırakmayacağını iletti. 25 yaşındaki Japon yıldız bu sezon 15 lig maçında sahaya çıktı. Bunların tamamında sol kanatta görev yaptı. Sahada 1.230 dakika kalırken 8 gol ve 2 asist üretti. Mukavelesi ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Reims onu 2023 yazında LASK Kulübü'nden transfer etmişti. Reims bu transfer için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.