Aliağa Petkim’de çeyrek final sevinci

FIBA Europe Cup'ta 2'nci Tur N Grubu'nda 4'te 4 yapan lider Aliağa Petkimspor, Yunanistan'da Peristeri ile Zaragoza arasında oynanan erteleme maçının sonucuna göre bitime 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Peristeri'nin Zaragoza'yı 86-70 mağlup etmesiyle İzmir temsilcisi ilk 2'yi garantiledi. Gruptaki son 2 maçında 5 Şubat'ta deplasmanda 1 galibiyeti bulunan 3'üncü sıradaki Zaragoza, 11 Şubat'ta ise evinde 3 galibiyetli takipçisi Peristeri ile karşılaşacak Petkim, bu müsabakalarda liderliğini korumak için mücadele verecek. Temsilcimiz, grubunu zirvede tamamlarsa M Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.