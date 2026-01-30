Altekma’dan Avrupa’da ilk yılda tarihi başarı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Altekma, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde göstediği mücadeleyle dikkati çekiyor. "Son topa kadar" sloganıyla Avrupa maçlarına hazırlanan İzmir temsilcisi, kupada çıktığı 4 maçın 3'ünden galip ayrıldı. İlk olarak 16'lı final turunda aralık ayında Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u deplasmanda 3-1 ve sahasında 3-0 yenen Altekma, 8'li final turunda da Portekiz'in Benfica takımını 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 3-2'lik galibiyetin ardından altın sette 15-13 yenerek çeyrek finale kaldı. Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, taraftarlarının desteğiyle kazanmayı bildiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun finale kadar gitmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.