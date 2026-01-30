Altınordu’da 3 puan hasreti devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, kötü gidişatına Adana 01 yenilgisiyle bir yenisini ekledi. Deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak 11 Ocak tarihinde dış sahada Erbaaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, daha sonra istediği sonuçları alamadı. Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen Altınordu, özellikle savunmada yaptığı hatalar ve hücumdaki üretkenlik sorunu nedeniyle puan kayıplarının önüne geçemedi. 13 puanda kalan İzmir ekibi, 18. sıraya geriledi. Ateş hattında bulunan Altınordu için kalan haftalarda oynanacak maçlar büyük önem taşıyor.