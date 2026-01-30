Galatasaray, İlkin Aydın’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı!

İlkin Aydın'ın Galatasaray için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Özbek, "İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray'ın gururu, milli oyuncumuzdur. Galatasaray'a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye ve voleybol için çok değerli. Bundan sonra da Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum" dedi.

İLKİN AYDIN: "EMEK VERİLEN YOL YARIDA BIRAKILMAZ"

Çok mutlu olduğunu ifade eden İlkin Aydın ise, "Çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. Galatasaray'ı ilk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.