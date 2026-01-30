GÖZTEPE- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?| Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU!



Göztepe- Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başlayacak.



Cezaları sona eren stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra gribal enfeksiyonu atlatan defans oyuncusu Furkan ve orta saha oyuncusu Dennis görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Göztepe yönetimi, Fatih Karagümrük maçına özel bilet fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Buna göre karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 500, 2'nci kategori 2 bin 500, 3'üncü kategori bin 250, 4'üncü kategori 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 250 TL olarak belirlendi.