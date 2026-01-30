Göztepe’de Dennis dönüyor!

Süper Lig'de geçen hafta önemli eksiklerine rağmen deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan 36 puanlı 4'üncü sıradaki Göztepe, yarın sahasında son sıradaki 9 puanlı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Alexis Antunes maçta forma giyemeyecek.

DENNIS DÖNÜYOR

Cezaları sona eren stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra gribal enfeksiyonu atlatan defans oyuncusu Furkan ve orta saha oyuncusu Dennis görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

BİLET FİYATLARI

Göztepe yönetimi, Fatih Karagümrük maçına özel bilet fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Buna göre karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 500, 2'nci kategori 2 bin 500, 3'üncü kategori bin 250, 4'üncü kategori 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 250 TL olarak belirlendi.

RUAN SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

Göztepe'nin sezon başında Brezilya'nın Atletico Goianiense takımında transfer ettiği sağ bek Ruan, 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'a gitti. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve sadece 2 lig maçında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu yeşil-siyahlılara kiralandı. Ruan sadece Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında forma giydi ve toplam 112 dakika sahada kaldı. Göztepe'nin, Bodrum FK'nın orta saha oyuncusu Musah Mohammed'le de ilgilendiği belirtildi.

Yaz döneminde de 24 yaşındaki Ganalı oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılıların Bodrum FK ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.