Trabzon’da müthiş takas

Ara transfer döneminde yıldız golcüsü Paul Onuachu'ya destek olacak bir rotasyon oyuncusu arayan Trabzonspor, Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı. İki kulüp arasında bir süredir devam eden pazarlıklar, geniş kapsamlı bir takas formülüyle sonuçlandı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Umut Nayir, bordo-mavili formayı giymek üzere Trabzon'un yolunu tutacak. Buna karşılık Trabzonspor'un savunma oyuncusu Rayyan Baniya ve kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'da Konyaspor'a verilecek. Konyaspor yönetimi, Baniya ve Olaigbe ile sözleşme şartları ve son detaylar üzerine görüşmelerini sürdürüyor.