3.Lig’de cumartesi şöleni

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda sahaya çıkıyor. Son 6 maçını kaybeden Söke 1970 SK, kendisi gibi son altı karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen ateş hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yı Ege derbisinde saat 15.00'te Didim Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Play-Off mücadelesi veren ve son 4 maçta galibiyet alamayan Tire 2021 Futbol Kulübü, Tire Atatürk Stadı'nda aynı saatte düşme potasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Son haftalarda yakaladığı çıkışla ateş hattının bir basamak üstüne çıkan Bornova 1877, Doğanlar Stadı'nda son sıradaki Nazillispor'u saat 17.00'de konuk edecek.

İZMİR EKİBİ GURBETTE

Geçen hafta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yendikten sonra eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan -6 puan silme cezası alarak puanı 15'e düşürülen ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevi bıraktığı Altay ise bugün deplasmanda saat 17.00'de 39 puanlı zirve takipçisi Eskişehirspor'la karşılaşacak.