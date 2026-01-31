Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da son 16 Play-Off Turu’ndaki rakipleri belli oldu: Yolunuz açık olsun!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Play-Off turu kura çekimi dün gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Şamipiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 20. sırada bitirerek Play-Off'ja kalan Galatasaray'ın rakibi milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A'nın güçlü ekibi ile ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak. İlk maçlar 17-18 Şubat 2026'da, rövanş mücadeleleri ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

HEDEF SON 16 TURU

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Play-Off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Son 16 Play-Off turu ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında oynayacak. Rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere'de yapılacak. Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Sarı-lacivertlilerin gözü İstanbul'da oynanacak finalde.

JUVE, ASLAN'I İYİ BİLİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Play-Off turunda Juventus ile eşleşirken akıllara 2013-2014 sezonunda yaşanan unutulmaz gece geldi. 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde adeta ölüm grubuna düşen Galatasaray; Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile aynı grupta yer almıştı. Son haftaya girilirken Real Madrid liderliği garantilemiş, ikinci bilet için Galatasaray ile Juventus karşı karşıya kalmıştı. Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray'ın mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu maçta, Antonio Conte'li Juventus'a ise 1 puan tur için yetiyordu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Didier Drogba'nın kafayla indirdiği topu Wesley Sneijder'in ağlara göndermesiyle stat adeta yıkılmış, Galatasaray tarihinin en unutulmaz gollerinden biri atılmıştı. Juventus Avrupa'ya veda ederken, Galatasaray gruptan çıkan taraf olmuştu.

NOTTİNGHAM, PREMİER LİG'DE ALT SIRALARDA

F.BAHÇE'NİN rakibi Nottingham Forest, Premier League'de 25 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı- beyazlı ekip, ligde alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara tırmanma hedefiyle mücadele ediyor. Toplam 604 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Nottingham Forest kadrosunda birçok yıldız futbolcu var. Takımın en değerli oyuncusu olarak Morgan Gibbs-White öne çıkıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 65 milyon Euro. İngiliz orta saha oyuncusu, hem Premier Lig'deki performansı hem de hücum katkısıyla takımın en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

KANARYA, CHERIF İÇİN BİR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe, ara transfer döneminde geleceğe yönelik önemli bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif için girişimlerini artırdığı öne sürüldü. L'Equipe'te yer alan habere göre genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de ilgi gösterirken, Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı bir tutum sergilediği belirtildi. Yönetimin, Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Genç futbolcu Cherif, Crystal Palace'a transfer olmaktan vazgeçti ve önceliğini Fenerbahçe'ye verdi.

ASLAN'DA MATIAS SILTANEN İDDİASI

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından gözünü orta sahaya yapılacak takviyeye çevirdi. Galatasaray, Villarreal forması giyen Pape Guaye'den yanıt beklerken buoyuncu ile birlikte 23 yaş altı takviyesi de yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda İsveç'te Djurgarden forması giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Matias Siltanen de gündeme gelen isimlerden biri oldu. Djurgarden forması altında geçen sezon 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki Siltanen, 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Djurgarden ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.