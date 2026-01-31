Kartal Asllani’ye kavuştu

Süper Lig ekibi Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kristjan Asllani, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Bonservisi Inter'de bulunan 23 yaşındaki Arnavut futbolcu transfer görüşmelerini noktalamak üzere dün Milano'dan kalkan uçakla İstanbul'a vardı. Asllani, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU

Arnavut futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak siyah-beyazlılara imza attı. Yapılan açıklamada "Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi ve Asllani'ye başarılar dilendi.