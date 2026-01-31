Pep Guardiola’dan Filistin’e destek

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı konuşmayla tüm dünyada manşetlere çıktı. Guardiola, Katalonya'da meşhur olan 30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıktı. Siyah beyaz Filistin kefiyesi takan Guardiola, Gazze'deki savaşta ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir konuşma yaptı. Guardiola, "Selamün aleyküm" sözleriyle başladığı konuşmasında "Dünyanın önünde durarak, doğal olarak zayıf olanların, bu durumda Filistin'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz ama sadece Filistin'in değil, tüm davaların. Bu Filistin için bir bildiri ve insanlık için bir bildiri" ifadelerini kullandı.