PFDK’dan 314 antrenöre ceza

PFDK, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenöre bahis eylemi nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Birinci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Burhan Eşer 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca eski milli yıldız ve gol kralı Gökhan Ünal da 6 ay ceza alan bir diğer isim oldu. Ayrıca 11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, eski Altay teknik direktörü Tuna Üzümcü ve daha önce Bucaspor 1928'i çalıştıran Cüneyt Dumlupınar da ceza almadı. Hukuk kurulu ayrıca 304 antrenörü daha dün PFDK'ya sevk etti.