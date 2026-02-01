Pazar heyecanı

Ege ekipleri 2. ve 3. Lig'de bugün zorlu maçlara çıkacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Bucaspor 1928 bugün 13.00'te evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Altınordu saat 15.00'te deplasmanda Play-Off hedefleyen Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta Menemen FK evinde yine aynı saatte Kırklarelispor'la karşılaşacak. Yine saat 15.00'te başlayacak mücadelede Somaspor, Muşspor'u konuk edecek. Aliağa Futbol ise saat 13.00'te Ankara Demirspor'a konuk olacak.

3. LİG'DE 2 EGE DERBİSİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ise Karşıyaka evinde Alanya 1221 karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. Balıkesirspor yine aynı saatte deplasmanda lider Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte evinde düşme hattındaki Afyonspor karşısına 8'de 8 yapma hedefiyle çıkacak. Denizli İdmanyurdu evinde 17.00'de başlayacak randevuda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek.