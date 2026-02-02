Altınordu evine puansız dönüyor

2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altınordu, Elazığspor deplasmanında da umduğunu bulamadı: 2-0. Play-Off yarışı veren rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan İzmir temsilcisi, ilk yarıda kalesini de gole kapattı ve devreye golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarının 48. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Sol çaprazdan çizgiye kadar inen Halil İbrahim Sönmez'in ortası savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Halil İbrahim'in dar açıdan şutu ağlara gitti: 1-0. 73'te ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enes Soy'un dönerek yaptığı sert plase uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altınordu 13 puanla 18. sırada kaldı.