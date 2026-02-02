Çeşme Belediyesporlu satranççılar zirvede

ANTALYA Belek'te düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası, 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu turnuvada Çeşme Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı. Küçükler kategorisinde Çeşme Belediyespor sporcusu Derin Topaçoğlu 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Topaçoğlu bu başarısıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Yıldızlar kategorisinde Ali Arda Eracar ise 9 maçta 7 puan toplayarak ikinciyle eş puana sahip olmasına rağmen 5. sırada yer aldı. Eracar milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.