KAF-KAF fişi erken çekti!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde konuk ettiği Alanya 1221 FK'yı 3-1 mağlup etti. 10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yapan Adem, fileleri havalandırdı: 1-0., Sağ kanattan Berat'ın ortasına ceza sahası içinde yükselerek vuran Ömer Faruk, golü attı: 2-0. 20'de Alana 1221 FK savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde bulan Adem, rakiplerini çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 34'te Karşıyaka'nın sağ kanadından yapılan ortada, Berat topu iyi bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Ömer Faruk'un kafa vuruşu kaleci tarafından güçlükle kurtarıldı. 39'da Alanya 1221 FK'nin savunmasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu, Adem topu kaparak hızlıca ceza sahasına girdi ancak vuruşu az farkla dışarıya gitti. 45'te Karşıyaka'nın hücumunda, Hüseyin uzun bir pasla Adem'i gördü. Adem hızla kaleye yöneldi fakat son anda rakip savunma oyuncusu tarafından müdahale edildi ve top kornerle sonuçlandı.

POZİSYONLAR PEŞ PEŞE OLDU

50'de Karşıyaka'dan Berat'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Tolga ceza sahasında topu kontrol etti ancak şutunu kaleci rahatça kontrol etti. 55'te Alanya 1221 FK'nın savunmasında oluşan bir boşluktan yararlanan Samet, topu Ömer Faruk'a aktardı. Ömer Faruk'un şutunu kaleci çıkardı, ancak top tekrar Samet'e geldi. Samet'in vuruşu az farkla dışarı gitti. 60'ta Karşıyaka hücumunda, Hüseyin ve Doğanay ikilisiyle yapılan hızlı paslaşmalar sonucunda, Hüseyin topu ceza sahasına gönderdi ancak Yasin'in vuruşu kalecinin müdahalesiyle dışarıya gitti. 64'te Alanya 1221 FK savunmasının bir kez daha kararsız kaldığı anı değerlendiren Mahmut, topu kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mahmut soğukkanlı bir şekilde şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Karşıyaka, maçtan galip ayrıldı.

Yağmura rağmen tribüne koştular

İzmir'de yoğun etkisini gösteren yağışlı hava, dünkü maçta da oyunculara zor anlar yaşattı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, yağmura rağmen tribünlere koştu ve 2 bine yakın taraftar maçı takip etti. Yoğun yağış sebebiyle maçın 24. dakikasında hakem oyunu durdurdu. İki takımın hocası ve kaptanlarla konuştuktan sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.